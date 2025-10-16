United Airlines hat dank einer starken Nachfrage im Premium-Segment ihre Gewinnprognose für das vierte Quartal angehoben. Die Fluggesellschaft aus Chicago erwarte für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn zwischen 3,00 und 3,50 Dollar je Aktie, teilte sie am Mittwoch mit. Der Mittelwert der Prognose liegt mit 3,25 Dollar laut LSEG deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,86 Dollar. Auch im abgelaufenen dritten Quartal übertraf United mit einem bereinigten Gewinn von 2,78 Dollar je Aktie die Erwartungen.