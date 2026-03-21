Sollten die Preise auf diesem Niveau verharren, würden die jährlichen Treibstoffkosten um etwa elf Milliarden Dollar ​steigen. Dies sei mehr als doppelt ​so viel wie der Gewinn ​im bisher besten Jahr der Fluggesellschaft. Gestrichen würden vor ‌allem Flüge ausserhalb der Stosszeiten sowie Kapazitäten am Flughafen Chicago O'Hare, so Kirby.