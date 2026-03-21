Das US-Unternehmen bereite sich auf einen Ölpreis von bis zu 175 Dollar pro Barrel vor, der bis Ende 2027 über der Marke von 100 Dollar bleiben könnte, teilte Konzernchef Scott Kirby am Freitag (Ortszeit) in einem Schreiben an die Belegschaft mit.
Sollten die Preise auf diesem Niveau verharren, würden die jährlichen Treibstoffkosten um etwa elf Milliarden Dollar steigen. Dies sei mehr als doppelt so viel wie der Gewinn im bisher besten Jahr der Fluggesellschaft. Gestrichen würden vor allem Flüge ausserhalb der Stosszeiten sowie Kapazitäten am Flughafen Chicago O'Hare, so Kirby.
Zudem blieben die Verbindungen nach Tel Aviv und Dubai ausgesetzt. Im Herbst solle der reguläre Flugplan wieder aufgenommen werden. Zwar verzeichne United derzeit eine ungewöhnlich hohe Nachfrage, die es erlaube, die Ticketpreise anzuheben. Es sei jedoch sinnlos, auf unrentablen Strecken Geld zu verbrennen, erklärte Kirby.
(Reuters)