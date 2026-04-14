American Airlines steht unter Druck, die ​Rentabilität ​zu verbessern. Die Fluggesellschaft aus Texas hat zudem ⁠mit rund 25 Milliarden Dollar die höchste Schuldenlast unter ​den grossen US-Anbietern. United hat ⁠sich zuletzt zuversichtlicher gezeigt. Ob United bereits formell an American herangetreten ist, war zunächst unklar. ‌United und American lehnten eine Stellungnahme ab. Die Aktie von American legte nach Bekanntwerden der Pläne nachbörslich um mehr als fünf Prozent zu, während die ‌Papiere von United kaum verändert notierten.