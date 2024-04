Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Minnetonka mitteilte. Abseits der Sonderbelastungen lief das Geschäft jedoch überraschend profitabel, obgleich die Folgen der Cyberattacke noch nicht ausgestanden sind. Die seit Februar gebeutelte UnitedHealth-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel in der Folge um fast sieben Prozent zu.