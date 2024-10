Der Vorstand konkretisiert daher seine Ziele für das Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 2024 nun zwischen 27,50 und 27,75 US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Minnetonka mitteilte. Die in den Vereinigten Staaten wichtige Kennziffer fällt damit am oberen Ende der Spanne etwas kleiner aus als bisher bekannt - hier standen bislang 28 Dollar auf dem Zettel. Im vorbörslichen Handel verloren die Papiere von Unitedhealth rund zwei Prozent.