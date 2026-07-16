Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht, und im April legte Hemsley die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr bereits auf mehr als 18,25 Dollar nach oben. Nun soll das Ergebnis noch stärker steigen.