Die Ablehnung war erwartet ‌worden, weil der Chef des UMG-Grossaktionärs Bollore, Cyrille Bollore, das Vorhaben bereits abgelehnt hat. Unter anderem stimme ​der ​Preis bei weitem nicht, hatte ⁠Bollore gesagt. Seine Haltung ist ​entscheidend, weil er direkt ⁠und indirekt über den Medienkonzern Vivendi, den die ‌Familie kontrolliert, insgesamt knapp 32 Prozent an UMG hält. Auch Ackman hatte eingeräumt, ‌ein Geschäft könne ohne die Zustimmung Bollores ​nicht zustande kommen könne.