2023 hätten alle Universitätsspitäler negative Jahresergebnisse geschrieben, hoben Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsspitäler sowie der medizinischen Fakultäten am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bern hervor. Kumuliert belaufe sich das Defizit auf 210 Millionen Franken.