Der im US-Exil lebende Sohn des 1979 im Zuge der Islamischen Revolution gestürzten Schahs, ⁠Reza Pahlawi, hat sich zu einer prominenten Stimme im Ausland gegen die Führung im Iran entwickelt. «Unser Ziel ist es nicht mehr, nur auf die Strasse zu gehen. Das Ziel ist es, sich darauf vorzubereiten, die Stadtzentren zu erobern und zu halten», erklärte er auf der Online-Plattform X. Er rief zu einem landesweiten Streik in Schlüsselsektoren wie dem ​Transportwesen sowie der Öl- und Gasindustrie auf. Auf den Strassen skandierten einige Demonstranten Slogans zur Unterstützung Pahlawis. Die meisten richteten sich jedoch ‌gegen die Herrschaft der Geistlichen oder forderten Massnahmen gegen die Wirtschaftskrise.