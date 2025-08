Der Schweiz gehen die Arbeitskräfte aus: In zehn Jahren fehlen unserer Wirtschaft rund 400’000 Angestellte, so eine Studie der Schweizerischen Nationalbank. Schweizerinnen und Schweizer kriegen zu wenige Kinder. Die SNB geht zudem von einer tieferen Zuwanderung aus, da das Durchschnittsalter in allen Industrieländern rasch steigt. Auch in der Schweiz gehen in den nächsten Jahren reihenweise Menschen aus den geburtenstarken Babyboomerjahrgängen in Pension. Immer mehr Rentner und immer weniger Arbeitskräfte, die die Rente finanzieren und die Wirtschaft am Laufen halten: Das hemmt langfristig die Entwicklung der Wirtschaft.