Der Zollsatz von zehn Prozent auf Importe in die USA soll vorerst für 90 Tage gelten. Das verschaffe der Diplomatie Zeit, sagte Atteslander. Vom Bundesrat erwarte der Wirtschaftsdachverband, dass er tue, was er in den letzten Tagen «sehr gut» gemacht habe: Einen kühlen Kopf bewahren, entschlossen handeln und mit den USA im Gespräch bleiben.