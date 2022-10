Kantonale Wahlen als Wegweiser?

Oft werden die kantonalen Wahlen als Vorboten der nationalen Wahlen verstanden. In der Romandie würde sich demzufolge ein anderes Bild als von der Umfrage prognostiziert abzeichnen: Die Grünen und in geringerem Ausmass die GLP haben in den letzten drei Jahren in der Westschweiz am stärksten zugelegt. Die grosse Verliererin war die SP.