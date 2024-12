Aber obwohl die Regierung in Moskau Assad in Syrien nicht helfen wollte, liess sie ihn nicht gänzlich im Stich. Aussenminister Sergei Lawrow, der am Samstag und Sonntag am Doha-Forum in Katar teilnahm, leitete die diplomatische Bemühung, Assads Sicherheit zu gewährleisten. Lawrow habe Verbindungen der Türkei und Katars zur HTS genutzt, um Assads sicheren Abgang nach Russland zu gewährleisten. Ein westlicher Insider sagte, Lawrow habe «alles in seiner Macht Stehende getan».