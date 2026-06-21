Ein Haus? Kann ich mir nicht leisten

Der Traum vom Eigenheim rückt für viele in weite Ferne. Mehr als jeder Zweite der Generation Z sagt, dass er sich kein eigenes Haus oder keine Eigentumswohnung leisten kann – zu hoch sind die Immobilienpreise in der Schweiz. «Das ist nicht nur ein persönliches Problem, es ist auch ein Warnsignal für den Wirtschaftsstandort», sagt Michael Grampp, Chefökonom von Deloitte Schweiz. «Wenn wir Talente anziehen und halten wollen, muss die Politik die angespannte Lage auf dem Schweizer Immobilienmarkt gezielt angehen», fordert er.