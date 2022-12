Getir, Gorillas & Co liefern Lebensmittel binnen weniger Minuten. Dazu bauen sie sogenannte "Dark Stores" auf, von denen die Produkte ihren Weg zu den Kunden finden. Gorillas betreibt etwa 180 dieser Stützpunkte, Rivale Flink 190. Letzterer sieht sich dank seiner engen Kooperation mit Rewe in Deutschland und Carrefour in Frankreich in einer guten Position. Die beiden Supermarkt-Ketten sind auch Flink-Teilhaber.