So ähnlich ergeht es derzeit auch anderen Unternehmen. In der Gesamtwirtschaft berichten zwar nur knapp 23 Prozent jener Unternehmen, die Verhandlungen führen, von einer Zurückhaltung bei den Banken - nach 30 Prozent im Dezember 2022. Aber in einigen Bereichen der Wirtschaft ist das Problem akut. So hat etwa die Veranstaltungsbranche grosse Probleme, an frisches Geld zu kommen: Dort klagt der Ifo-Umfrage zufolge jeder zweite Betrieb über eine schwieriger gewordene Kreditbeschaffung.