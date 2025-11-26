In der Industrie hielt die Abwärtsbewegung an: Dort setzte sich der Trend zum Personalabbau in fast allen Branchen fort. Die Dienstleister sind nach einem kurzen Aufatmen im Vormonat wieder merklich vorsichtiger bei Neueinstellungen. «Insbesondere das Gastgewerbe plant, weitere Stellen zu streichen», fand das Ifo-Institut heraus. Einzig die Rechtsberatungen und Steuerbüros wollen demnach kräftig neues Personal einstellen. Die Handelsunternehmen planen mit weniger Mitarbeitern - trotz des anstehenden Weihnachtsgeschäfts.