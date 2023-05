Nach Käufern sucht auch Vonovia-Chef Buch, er hat Immobilienpakete mit einem Wert von rund 13 Milliarden Euro für einen Verkauf im in der Vergangenheit durch eine rasche Expansion gewachsenen Vonovia-Reich aufgestöbert. Bei Verkäufen setzt der Bochumer Dax-Konzern nun auch auf die Städte in Deutschland. Eine Reihe von Kommunen habe Vonovia-Wohnungen ins Visier genommen, sagte Buch jüngst vor Analysten. Es gehe um sieben verschiedene Städte in sechs Bundesländern. Die Wohnungen könnten so wieder in öffentlichen Besitz gehen.