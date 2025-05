Anhebung wegen Bundessteuern

Dies taten sie laut Stefan Kuhn, Leiter der Steuer- und Rechtsberatung bei KPMG Schweiz, um die erwartete Ergänzungssteuer zu reduzieren. «Die Kantone können so die Einnahmen aus dieser Steuererhöhung vollständig behalten. Im Gegensatz dazu muss bei der vom Bund verordneten Ergänzungssteuer ein Viertel an den Bund abgeführt werden.», so Kuhn.