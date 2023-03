Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 54,1 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem unveränderten Indexwert von 52,0 Punkte gerechnet. Erneut stützte eine bessere Stimmung im Bereich Dienstleistungen den Konjunkturindikator. Eine deutlich trübere Stimmung zeigte sich dagegen in den Industriebetrieben der Eurozone. Hier lag der Indexwert weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten im Industriesektor hindeutet.