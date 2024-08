Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 50,2 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Eine vorangegangene Schätzung wurde leicht um 0,1 Punkte nach oben revidiert. Der Indexwert liegt damit nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit kaum noch Wachstum.