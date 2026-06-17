Die Menschen hätten unendlich viele Aufgaben und seien derzeit durch Barrieren eingeschränkt, die durch KI abgebaut werden könnten. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ‌und des Instituts Ipsos aus diesem Monat zufolge befürchtet dagegen die Hälfte der Menschen in den USA, dass der ​Aufstieg von KI sie oder jemanden in ihrem ​Haushalt den Arbeitsplatz kosten ​könnte.