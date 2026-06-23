Weil die Zinsen lange gesunken seien, hätten auch die Mieten sinken müssen, argumentiert der Mieterverband. Passiert sei aber das Gegenteil. Ein zentraler Grund dafür seien missbräuchlich hohe Mieten, die kaum kontrolliert würden - obwohl solche Mieten gesetzlich verboten seien. Dabei sei gerade die Schweiz mit 60 Prozent der Haushalte in Mietwohnungen ein Land der Mieterinnen und Mieter.