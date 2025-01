Es könne «die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden», dass das Schiff in «Grauzonen»-Aktivitäten verwickelt gewesen sei, erklärte die taiwanische Küstenwache am Donnerstag. Direkte Beweise dafür wurden jedoch nicht vorgelegt. Der Eigentümer des Schiffes, das in Kamerun und Tansania registriert ist, aber einer Firma in Hongkong gehört, wies gegenüber Reuters jede Beteiligung zurück. Chinas Taiwan-Büro bezeichnete die Beschädigung der Unterwasserkabel als «gewöhnlichen Seeunfall» und warf Taiwan vor, die Anschuldigungen «aus der Luft gegriffen» zu haben und «die sogenannte Grauzonenbedrohung vom Festland absichtlich hochzuspielen».