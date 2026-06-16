Das Aussendepartement in Bern bestätigte am Dienstag eine Meldung der «NZZ». Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe seit mehreren Tagen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten, dem Iran, Pakistan und Katar, um die Ankunft von Delegationen in der Schweiz und ein Treffen zur möglichen Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu ermöglichen, hiess es Auf Anfrage von Keystone-SDA.