Wahre und vollständige Angaben in einem Angebotsprospekt oder einer Voranmeldung seien für die Aktionärinnen und Aktionäre der Zielgesellschaft aber ebenso wichtig wie wahre und vollständige Angaben in der Stellungnahme des Verwaltungsrats der Zielgesellschaft, hielt der Bundesrat in seiner Stellungnahme ans Parlament fest. Sie sollen ihren Entscheid basierend auf vollständigen und korrekten Informationen treffen können.