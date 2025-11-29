Er habe laut den Zeitungen gesagt, er wisse nicht, woher die Behauptungen stammten. Wer behaupte, er habe den Deal zugunsten des EU-Pakets verzögert, erzähle «Unwahrheiten».
Auch ein Sprecher des Aussendepartements habe die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Die Unterstellung, Bundesräte spielten Geschäfte gegeneinander aus, sei «abwegig» und ohne Grundlage, habe er erklärt.
Zuvor habe Unternehmer Alfred Gantner behauptet, die Bilateralen III erlaubten keinen US-Deal und es sei deshalb zu Verzögerungen gekommen.
(AWP)