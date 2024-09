Strategieupdate im Dezember

Im Ausblick hält die Helvetia an den bestehenden Zielen des laufenden Programms. Die Gruppe sei hinsichtlich der gesetzten Ziele gut unterwegs. So lag etwa die Eigenkapitalrendite im ersten Halbjahr mit 13,4 Prozent am oberen Ende der angepeilten Bandbreite von 11 bis 14 Prozent.