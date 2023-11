In der zweiten Jahreshälfte 2023 habe Helvetia eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von intensiven Elementarschadenereignissen registriert, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Stürme, Hagelzüge und Starkregen in der Schweiz sowie in Deutschland und Italien hätten zu erheblichen Schäden geführt.