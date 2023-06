Zerstörtes Hotel und kaputte Strasse

Die grössten Schäden wurden nach Gewittern am 4. Juli 2022 verzeichnet. In mehreren Kantonen traten Flüsse und Bäche über die Ufer. Am stärksten traf es die Gemeinde Schangnau BE. Die Emme richtete im Hotel Kemmeriboden Bad grosse Verwüstung an.