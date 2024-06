Die EZB hatte 2020 einen Leitfaden für Geldhäuser zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken erstellt, in dem sie auch ihre Erwartungen an die Institute darlegte. Sie legte zudem Fristen und Zwischenziele für die Banken fest. Alle Institute müssen bis Ende des Jahres die Erwartungen der Aufseher erfüllen. Zu den Gefahrenquellen, die die Kontrolleure sehen, gehören etwa Investments in emissionsintensive Firmen und klimaschädliche Branchen. Denn Börsennotierungen könnten sich rapide ändern, etwa durch Schwenks in der Politik, durch grosse Klimavorfälle oder sich ändernde Einstellungen der Anleger. Auch Risiken für die Geschäftstätigkeit wegen extremer Wetterereignisse gehören dazu.