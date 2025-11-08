Am Dienstagabend war ein Frachtflugzeug von UPS auf dem Weg nach Honolulu kurz nach dem Start vom internationalen Flughafen in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt. Ersten Erkenntnissen der US-Flugsicherheitsbehörde NTSB zufolge war auf dem Stimmenrekorder des Cockpits nur 37 Sekunden nach dem Startschub ein sich wiederholendes Alarmsignal zu hören. Die drei Piloten hätten daraufhin versucht, die Kontrolle über die Maschine zu behalten, sagte NTSB-Mitglied Todd Inman.