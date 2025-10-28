Die UPS-Titel legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street rund 18 Prozent zu. Der Konzern stellte einen Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar in Aussicht, Analysten hatten im Schnitt mit 23,8 Milliarden Dollar gerechnet. UPS setzt darauf, mit Preiserhöhungen die schwache Nachfrage von Geschäftskunden in den USA auszugleichen.