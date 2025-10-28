Die UPS-Titel legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street rund 18 Prozent zu. Der Konzern stellte einen Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar in Aussicht, Analysten hatten im Schnitt mit 23,8 Milliarden Dollar gerechnet. UPS setzt darauf, mit Preiserhöhungen die schwache Nachfrage von Geschäftskunden in den USA auszugleichen.
Im abgelaufenen dritten Quartal war der bereinigte Nettogewinn leicht auf 1,48 Milliarden Dollar gesunken. Im Windschatten des US-Rivalen legte der Logistikriese DHL - eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post - um bis zu drei Prozent zu und ist damit grösster Dax-Gewinner.
(Reuters)