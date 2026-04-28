UPS-Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine entscheidende Übergangsphase gewesen, indem mehrere strategische Massnahmen umgesetzt werden mussten - «und das haben wir geschafft», so die Managerin weiter. Dabei übertraf UPS zu Jahresbeginn die Markterwartungen und sieht sich auf Kurs zu den gesteckten Zielen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.