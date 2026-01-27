UPS wolle 2026 den Umsatz um eine Milliarde Dollar auf 89,7 Milliarden Dollar in die Höhe schrauben, teilte der weltgrösste ​Paketdienstleister am Dienstag mit. Es zahle sich aus, ‌dass UPS Schritte zur Stärkung ‌des Umsatzes eingeleitet habe, sagte UPS-Chefin Carol Tome mit Blick auf den Verzicht auf die margenschwachen Amazon-Sendungen. Im vierten Quartal 2025 mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft habe der Konzern bereits die Erwartungen des ⁠Marktes übertreffen können. Er fuhr im Quartal einen Umsatz von 24,5 Milliarden Dollar ein, Analysten hatten mit rund 24 Milliarden Dollar gerechnet. ​UPS-Aktien legten vorbörslich zu.