Präsident Mohamed Muizzu ist am Dienstag zu seinem einwöchigen China-Besuch in der Hafenstadt Fuzhou eingetroffen. Dort wirbt das nur gut eine halbe Million Einwohner zählende Land auf einem Investitionsforum um Geld aus der Volksrepublik. Später wollen Muizzu und seine Delegation den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang in Peking treffen. Eine ganze Reihe von Abkommen sollen dabei unterzeichnet werden - von der Infrastruktur bis zum Tourismus. «Invest Maldives», wird um auf dem Investitionsforum in Fuzhou um Geldgeber geworben.