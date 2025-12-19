Der Prozess lief die letzten Wochen in Paris und ging diese Woche zu Ende. Die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft hat im Prozess harte Strafen gegen den ehemaligen Lafarge-Chef Bruno Lafont gefordert. Er soll nach Meinung der Anklage für sechs Jahre ins Gefängnis bedingt und eine Millionenbusse bezahlen. Auch das Unternehmen soll an die Kasse kommen. Ebenfalls auf der Anklagebank sitzen acht ehemalige Führungskräfte.