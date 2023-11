Der Kassationshof in Paris hat am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz teilweise kassiert, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Die Revision betreffe alle Bestimmungen über die Strafzahlungen und über die zivilrechtlichen Schadenersatzzahlungen. An der grundsätzlichen Verurteilung der UBS hielt der Kassationshof allerdings fest.