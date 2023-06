Stadler stand mehr als zehn Jahre lang an der Spitze des Premiumherstellers und stieg in dieser Funktion auch in die oberste Chefetage in Wolfsburg auf. Unter dem Verdacht, die Manipulationen nicht rechtzeitig gestoppt zu haben, wurde er 2018 verhaftet und musste seine Managerposten abgeben. Stadler sass einige Zeit in Untersuchungshaft und stand seit September 2020 vor Gericht. Zwei Jahre und neun Monate lang beschäftigte sich die Strafkammer mit 190 Zeugen, vier Sachverständigen und mehr als 1400 Urkunden, wie Richter der Vorsitzende Richter Stefan Weickert bilanzierte. Eingehend befassten sich die Juristen mit technischen und chemischen Prozessen der so genannten Abgasreinigung in verschiedenen Motorenvarianten.