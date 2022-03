Die spanische Regierung teilte am Dienstag in ihrem Amtsblatt mit, das Bussgeld sei wegen eines ernsten Regelverstosses im Zusammenhang mit dem Rückkauf von strukturierten Finanzprodukten verhängt worden. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Deutsche Bank kündigte an, gegen das Bussgeld Rechtsmittel einzulegen. Es ist das höchste 2018, als die CNMV gegen die spanische Bank Santander eine Strafzahlung von 4,5 Millionen Euro verhängt hatte.

Laut dem Amtsblatt hat Deutsche Bank nicht die nötigen Schritte eingeleitet, um einen bestehenden Interessenskonflikt beim Rückkauf strukturierter Anleihen von Kunden aufzulösen. Es seien erhebliche Aufschläge angesetzt worden im Vergleich zu ihrem fairen Wert, worüber die Kunden nicht informiert worden seien.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe sich korrekt verhalten. Das Geldhaus habe Leitlinien zum Umgang mit Interessenskonflikten angewendet sowie zusätzliche Massnahmen gemäss den geltenden Vorschriften ergriffen.

(Reuters)