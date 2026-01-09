Ob die Entscheidung überhaupt gefällt wird, steht noch ‍nicht fest. Es wird erwartet, dass das Gericht am Freitagnachmittag (MEZ) Urteile verkünden wird. Wie üblich wird aber im Vorfeld nicht mitgeteilt, in welchen Fällen entschieden wird. Trump ​ist der erste Präsident, der den sogenannten International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von ‍1977 zur Verhängung von Zöllen angewendet hat. Dieses Gesetz wurde in der Vergangenheit zur Verhängung von Sanktionen gegen US-Gegner oder zum Einfrieren ihrer Vermögenswerte genutzt.