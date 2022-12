Der Ausschuss hat die Notwendigkeit einer Einsicht in die Unterlagen damit begründet, dass geprüft werden müsse, ob die IRS korrekt mit Steuererklärungen von Präsidenten umgeht. Trump hatte während des Präsidialwahlkampfs seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht, im Widerspruch zu der üblichen Praxis in den USA. Zu Beginn der neuen Legislatur-Periode in etwa zwei Wochen übernehmen die Republikaner die Kontrolle über den Ausschuss wie auch über die gesamte Kongress-Kammer. Am Montag hatte ein anderer Ausschuss des Repräsentantenhauses dem Justizministerium eine Anklage gegen Trump in mehreren Punkten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol empfohlen.