Der ‌Vorstoss der Abgeordneten geht noch über die ​bisherigen Massnahmen hinaus und sieht auch ein Verbot von Industriepartnerschaften mit chinesischen Unternehmen vor. «Jedes Fahrzeug auf amerikanischen Strassen ist ein rollendes Datenerfassungsgerät, das Informationen über Standort, Bewegung, Personen und Infrastruktur in Echtzeit sammelt», erklärten Moolenaar und Dingell in einer gemeinsamen Mitteilung. Chinesische Fahrzeuge oder Bauteile dürften kein Teil dieses Systems sein. ‌Ein ähnlicher Entwurf war im vergangenen Monat in den Senat eingebracht worden.