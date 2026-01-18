Werden die grossen Technologieunternehmen die prognostizierten Niveaus bei den Gewinnen erreichen?

Es sieht so aus, als würden diese Unternehmen ihre Gewinne immer noch schneller als 20 Prozent steigern. Das sind ausgezeichnete Wachstumsraten. In Bezug auf den Gesamtmarkt hatten wir in den letzten Jahren dagegen eine geringe Marktbreite. Damit wurde der S&P 500 hauptsächlich von den Techaktien angeschoben. Hier spielt nicht nur die Gewinnstärke dieser grössten Unternehmen eine Rolle, sondern auch die relative Gewinnschwäche des restlichen Marktes. Das ändert sich aber. Wir erwarten, dass der S&P 493 - also der Markt ohne die ‘Magnificent Seven’ - dieses Jahr ein Gewinnwachstum von 9 Prozent verzeichnen wird. Das ist durchaus positiv.