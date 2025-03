Gründe für den Abschwung liegen vor allem im Weissen Haus. Die Politik von US-Präsident Donald Trump hat die Unsicherheit für Investoren, Unternehmen und Konsumenten erhöht, speziell das Hin und Her bei den Zöllen gegenüber wichtigen Handelspartnern wie Kanada, Mexiko und China ist zur Belastung geworden. Zudem hat Trump in einem Interview am Wochenende nicht ausgeschlossen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten kann. Er sprach von einer Übergangsphase, die letztlich in etwas Grosses für die USA münden werde.