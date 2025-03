Eine gewisse Unterstützung könnte der Markt jedoch durch anhaltende Zuflüsse in börsengehandelte Fonds erhalten. Die Aktien könnten auch durch potenzielle Käufe aufgrund von Umschichtungen zum Monats- oder Quartalsende durch US-Investmentfonds und Pensionsfonds mit Leistungszusagen sowie durch einige staatliche Investoren unterstützt werden, die sich auf rund 135 Milliarden Dollar belaufen könnten, so die Strategen von JPMorgan. «Wenn US-Aktien-ETFs weiterhin so hohe Zuflüsse verzeichnen, besteht eine gute Chance, dass der Grossteil der aktuellen Korrektur am US-Aktienmarkt hinter uns liegt», so die Strategen.