Nur noch Marko Kolanovic von JPMorgan Chase hält an seinem düsteren Ausblick für Aktien fest. Er bekräftigte seine Ansicht in einer Mitteilung an Kunden am späten Montag und forderte sie auf, keine Aktien zu kaufen. Gleichzeitig räumte er ein, dass dieser negative Ausblick die Allokation des Modellportfolios von JPMorgan im vergangenen Jahr beeinträchtigt habe - als die globalen Aktienmärkte auf Rekordhöhen stiegen.