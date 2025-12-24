Der S&P 500 steht am Mittwoch kurz nach Börsenstart 0,1 Prozent höher, nachdem die Technologiewerte den Index am Vortag auf ein Rekordhoch getrieben hatten. Aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten an den Feiertagen wird ein geringeres Handelsvolumen erwartet. Händler sind weiterhin zuversichtlich, dass das Jahr positiv ausklingen kann, da die Weihnachtsrallye begonnen hat und der US-Leitindex seinen diesjährigen Anstieg von rund 17 Prozent möglicherweise noch ausbauen könnte.
Investoren schöpfen Optimismus aus einer US-Wirtschaft, die die Erwartungen weiterhin übertrifft und damit die Gewinnaussichten für das kommende Jahr stützt. Gleichzeitig sehen die Geldmärkte weiterhin Spielraum für mindestens zwei Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026. Dieses Umfeld könnte eine breitere Palette von Aktien beflügeln, auch wenn Bewertungssorgen um die führenden Technologiewerte bestehen bleiben.
«Die jüngsten Handelssitzungen deuten darauf hin, dass der Weihnachtsmann vielleicht doch noch kommt», schrieb Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote. Danach könnte die Realität einholen. Teile des Technologiemarktes wirken wahrscheinlich überbewertet, und die Berichtssaison im nächsten Jahr wird sich weniger um glänzende Zahlen drehen, sondern vielmehr darum, woher die Einnahmen tatsächlich stammen.
Der Dollar fiel den dritten Tag in Folge und verzeichnete - bemessen Dollar-Index - einen Jahresverlust von 8,4 Prozent. Dies markierte den grössten jährlichen Rückgang des Greenbacks seit 2017. US-Staatsanleihen blieben nahezu unverändert, die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,16 Prozent.
Gold legte in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent zu, Silber um rund 150 Prozent. Beide Edelmetalle steuern damit auf ihre stärkste Performance seit 1979 zu. Die Kursgewinne wurden durch erhöhte Ankäufe der Zentralbanken und Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) gestützt. Die Dynamik wurde zusätzlich durch Präsident Donald Trumps Bestrebungen zur Umgestaltung des Welthandels und seine Drohungen gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank verstärkt.
«Obwohl die Aktienmärkte gut laufen und die Daten auf ein eher risikofreudiges Umfeld hindeuten, glaube ich, dass die Menschen sich im Grunde genommen so gut wie möglich gegen Inflation und andere Risiken absichern wollen», sagte Geoff Yu, EMEA-Makrostratege bei BNY, gegenüber Bloomberg TV. «Daher entwickelt sich Gold gut.»
Zudem hat BP dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an ihrer Castrol-Sparte an die US-Investmentfirma Stonepeak Partners zugestimmt. Der Wert des Unternehmens inklusive Schulden wird auf 10,1 Milliarden Dollar geschätzt.
Sanofi hat die Übernahme von Dynavax Technologies für rund 2,2 Milliarden US-Dollar vereinbart, um sein Impfstoffgeschäft auszubauen, das derzeit auf einem Grippeimpfstoff basiert. KKR und PAG haben sich ferner auf den Kauf der Immobilien des Brauereikonzerns Sapporo Holdings geeinigt. Dies ist eine der grössten Immobilientransaktionen Japans in diesem Jahr.
(Bloomberg/cash)