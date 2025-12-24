Der S&P 500 steht am Mittwoch kurz nach Börsenstart 0,1 Prozent höher, nachdem die Technologiewerte den Index am Vortag auf ein Rekordhoch getrieben hatten. Aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten an den Feiertagen wird ein geringeres Handelsvolumen erwartet. Händler sind weiterhin zuversichtlich, dass das Jahr positiv ausklingen kann, da die Weihnachtsrallye begonnen hat und der US-Leitindex seinen diesjährigen Anstieg von rund 17 Prozent möglicherweise noch ausbauen könnte.