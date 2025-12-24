Investoren schöpfen Optimismus aus einer US-Wirtschaft, die die Erwartungen weiterhin übertrifft und damit die Gewinnaussichten für das kommende Jahr stützt. Gleichzeitig sehen die Geldmärkte weiterhin Spielraum für mindestens zwei Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026. Dieses Umfeld könnte eine breitere Palette von Aktien beflügeln, auch wenn Bewertungssorgen um die führenden Technologiewerte bestehen bleiben.