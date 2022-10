Die Berichtssaison dürfte den bereits stark getroffenen Aktienmärkten weiter zusetzen. 60 Prozent von 724 Teilnehmern in einer neuen MLIV-Pulse-Umfrage gehen davon aus, dass die Zahlensaison den US-Index S&P 500 weiter nach unten drücken wird. Seit Anfang Jahr hat dieses weltweit beachtete Börsenbarometer bereits 24 Prozent eingebüsst. Hoffnungen in der vergangenen Woche, dass nach zwei Erholungstagen bei den Kursen eine neue Richtung eingeschlagen werden könnte, wurden durch erneute Kurseinbrüche am Freitag zerrüttet.